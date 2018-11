Раскрыты подробности финала сериала "Игра престолов"

На снимке изображены два главных персонажа серии – Матерь драконов Дейенерис Таргариен и ее племянник Джон Сноу. Их сыграли британские актеры Эмилия Кларк и Кит Харингтон. В финале герои будут бороться за Железный трон – символ верховной власти над Семью Королевствами.

Исполнительный продюсер сериала Брайан Когман рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly, что в финальном сезоне "Игры престолов" все персонажи, у которых были отдельные сюжетные линии, соберутся вместе, чтобы "противостоять общему врагу, разобраться с собственным прошлым и сделать моральный выбор перед лицом неминуемой смерти".

The first official photo from #GameOfThrones’ final season is here! Get exclusive details on the most impossible finale in TV history in our report from the #GoT set: https://t.co/wjWGa4K2Yr pic.twitter.com/59aFZkCR0U