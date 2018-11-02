Монеточка написала песню к фильму ужасов
Героями фильма являются старшеклассники, в жизни которых происходят ужасные события. Подростки рассказывают друг другу страшилку о проигранном месте в кинотеатре. Каждый, кто садится туда, умирает.
Сначала никто не верит в эту историю, но вскоре в городе один за другим начинают гибнуть учащиеся. Школьники решают провести собственное расследование и узнать, как связаны эти смерти с жутким местом в зале.
Одну из главных ролей в фильме исполнила старшая сестра режиссера Анна Михалкова. Она сыграла мать одного из учеников.
Ранее Монеточка выпустила с Noize MC песню "Чайлдфри", которая сразу привлекла внимание правоохранителей. Адвокат Сергей Афанасьев отметил, что слова из этой композиции могут спровоцировать детей на самоубийство.
В сентябре этого года молодая исполнительница приняла участие в шоу "Поле чудес" и даже вышла в финал. Однако ей не удалось стать героиней суперигры. В качестве утешительного приза Леонид Якубович вручил Монеточке мультиварку.
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