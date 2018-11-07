Актер из "Зимней вишни" скончался после тяжелой болезни

В Литве скончался актер Арунас Сторпирштис. Ему было 68 лет, передает НСН. Долгое время артист боролся с тяжелой болезнью.
"Он болел, но работал до последнего дня – еще вчера озвучил фильм. Он не лежал в постели, ушел из жизни достойно", – сообщил брат Сторпирштиса изданию Delfi.
Арунас Сторпирштис стал известен после выхода на экраны фильмов "Американская трагедия", "Сезон чудес", "Выше Радуги", "Зимняя вишня", "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя" и других.
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