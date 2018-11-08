В Италии умер известный российский художник

Во Флоренции накануне открытия своей выставки в возрасте 90 лет в результате сердечного приступа ушел из жизни Оскар Рабин, передает телеканал "Царьград". Он был одним из самых известных представителей неофициального советского искусства. Художник организовал "Бульдозерную выставку", когда власти давили работы творцов с помощью строительной техники.

В 1978 году Оскар Рабин был лишен советского гражданства и с тех пор жил во Франции. В Италии должна была открыться его персональная выставка.