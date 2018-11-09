Умерла звезда "Ералаша"
8 ноября в возрасте 54 лет ушел из жизни актер Николай Румянцев, известный по ролям в детском юмористическом киножурнале "Ералаш", сообщает НСН. Кроме того, артист снялся в фильмах "Весенняя олимпиада, или Начальник хора" и "Прилетал марсианин в осеннюю ночь".
Причина смерти Николая Румянцева не уточняется. Информации о дате и месте похорон пока нет.
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