Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру

Уголовник приревновал девушку к преподавателю философии. Ведь она отдала учителю свою девственность.

Он – преподаватель философии. Она – невежда-пэтэушница. Он рассказывает об Софокле. Она торгует рыбой на рынке. Казалось бы, что может быть общего у этих жителей разных планет? Режиссер спектакля "С_училища" Семен Серзин в филиале московского драматического театра имени Пушкина дает ясный ответ на этот вопрос: они оба мерзавцы. Гадость, которую ты делаешь, можно как угодно угодно оправдывать, но суть не изменится. Убийство человека, казнь кошек, решение на спор за подержанный ноутбук лишить девственности подростка – это вещи одного порядка. И спектакль – про это и про этих.

"Всякому безобразию есть свое приличия', – говорит Лопахин в чеховском"Вишневом саде". Но когда это было! Нет уж тех садов, да и приличия в общем-то не осталось. А есть провинциальный белорусский город "со сталинским ампиром", есть беспросветность и монотонность жизни у жителей и желание вырваться из них. У кого-то получится скрыться в модном коворинге, у кого-то за границей, а кто-то не уйдет дальше тюрьмы.

Спектакль "С_училища" – не просто о конфликте представителей разных социальных и интеллектуальных слоев (эта тема возникает в искусстве часто). Он – об одичании и одиночестве умных, и глупых сучилищ с училища. Его действие разворачивается в нескольких плоскостях, что эффектно решено в сценографии – есть сцена и есть экран, действие там и там пересекается, перекликается и дополняет друг драга

В советское время была на телевидении была передача "В мире животных". Теперь под микроскопом в проектах, типа "Дома-2" и "Мужское/женское", под микроскопом изучается жизнь насекомых, среда их обитания и занятия. У пэтэушницы Таньки-Шкуры (Таисия Вилкова, знакома по сериалам " Деффчонки", "Вангелия") это забота о парализованном отце-алкоголике и самые примитивные потребности. Все, что у нее есть – невинность, с которой она носится, как с писаной торбой. А тут попадается тот, кому можно ее подарить – умный преподаватель Сережа (Назар Сафонов), который и в театр сводит, и что-то умное расскажет. Ради него Танька бросит уголовника Костю (Николай Кисличенко). А тот от ревности задушит Шкуру.

В этой истории есть сильная любовь, расчет, предательство. Словом, все, как в жизни. Неслучайно некоторые герои спектакля сидят вместе со зрителями – сразу и не отличишь. Мол, это вы такие гадкие и мерзкие, а мы – лишь зеркало. И общаются герои пьесы Андрея Иванова (победитель фестиваля молодой драматургии "Любимовка-2017") на простом языке улицы, перемешивая речь нецензурной бранью.

Филиал театра имени Пушкина – площадка экспериментальная, ее часто отдают молодым режиссерам и актерам. Наверное, практически все постановки здесь и оказываются яркими и успешными. "С_училища" – отличный этому пример.