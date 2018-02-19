Опубликовано видео баттла Гуфа и Птахи

В ночь на 19 февраля на YouTube-канале Versus Battle было опубликовано 51-минутное видео баттла между Алексеем Долматовым, выступающим под псевдонимом Гуф, и Давидом Нуриевым, известным как Птаха. В рэп-поединке победу со счетом 3:0 одержал Гуф.
Всего за несколько часов видео возглавило тренды российского сегмента YouTube. К 08:00 мск его успели посмотреть свыше одного миллиона человек.
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