Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве

Концертов Захара Мая в России не будет. Клубы Москвы и Санкт-Петербурга, где собирался выступать украинский русофоб и почитатель Бандеры, отменили шоу.

Общественный резонанс вокруг антироссийских высказываний украинского "рок-музыканта" сделал свое дело. Клубы двух столиц - "Цоколь" в Санкт-Петербурге, "Швайн" и "Гоголь" в Москве – отменили концерты Захара Мая, намеченные на февраль.

Владельцы признались, что передумали приглашать исполнителя из-за шума, который поднялся вокруг его выступлений. А некоторые публичные заявления Мая, как они выяснили, "неприемлемы с морально-этической точки зрения", передает РИА ФАН.

Ранее Dni.Ru писали о запланированных концертах артиста в российских клубах. Украино-американский певец Захар Май очень уважает Степана Бандеру, но при этом едет с гастролями в Москву и Санкт-Петербург.

Впрочем, некоторые "ждут" Захара в российской столице и сожалеют об отмене концертов:

Май "шутил" о крушении Ту-154 Минобороны России над Черным морем. "Вчера ты – бас в военном хоре, а завтра тонешь в Черном море", – писал "поэт". Россия, с его точки зрения – "империя зла". Певец открыто призывал взорвать Крымский мост.

Известны строки его любимой песни: "Когда наши танки въедут в Москву, я повешу многих". Май называет себя наркоманом и гомосексуалистом. Одно из последних пополнений в его репертуаре – песня "Рыдает вата".

В клубах, где Май намерен заработать деньжат, заявили, что недавно узнали о его русофобских взглядах. Оказывается, поклонник Бандеры регулярно наведывается в эти заведения – в администрации его называли "резидентом клуба".