Актер Юрий Чернов рассказал о госпитализации

"Я не госпитализирован, все нормально. Спасибо за заботу обо мне. Я на даче – расчищаю снег у дома. Представляете, сколько за эти дни намело?" – цитирует артиста ТАСС.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актер Юрий Чернов доставлен в одну из столичных клиник. Якобы у звезды фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Приключения Электроника" – предынсультное состояние.

