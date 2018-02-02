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Культура

Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах

Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого"
Актер Джейми Дорнан, сыгравший миллиардера Кристиана Грея, рассказал, как снимались постельные сцены в серии БДСМ-фильмов. Некоторые подробности оказались довольно странными.
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В студии американской ночной программы "Шоу Джимми Киммела" Дорнан заявил, что во время съемок его заставляли надевать на пенис пакет для мочи. Во всяком случае, из-за трудностей перевода так поняли британца зрители.

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Предполагается, что таким образом актер мог не показывать свой половой орган в кадре. "Самое страшное, что этот самый пакет не был новым! Когда я открыл тот, который выбрал для себя, то оказалось, что внутри – записка с какой-то ироничной надписью", – поделился подробностями Дорнан. Запись эфира опубликована на YouTube.

Отметим, 14 февраля этого года выходит новая часть киноленты под названием "50 оттенков свободы". Джейми Дорнан играет в ленте одну из главных ролей. Сейчас эротическая франшиза включает фильмы "50 оттенков серого" и "На 50 оттенков темнее". Последняя картина вышла в феврале 2017 года.

Джейми Дорнан – британский актер, модель и музыкант. Он представлял многие известные марки, такие как Calvin Klein, Dior и Armani. На экране он дебютировал с ролью в фильме Софии Копполы "Мария-Антуанетта" (2006). В 2011 году Дорнан сыграл в сериале "Однажды в сказке", а затем получил главную роль Кристиана Грея в фильме "50 оттенков серого".

Автор: Людмила Фоканова2 февраля 2018, 12:21

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