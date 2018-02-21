Известный российский писатель умер от рака

В России в возрасте 53 лет умер известный писатель-фантаст Андрей Хамидулин, работавший под псевдонимом Андрей Круз, сообщает Eg.Ru. В конце 2017 года у него обнаружили рак печени четвертой стадии. Супруга Хамидулина до последнего надеялась на его выздоровление, однако бой с болезнью был неравным. "Бесстрашный, смелый, гордый, добрый, щедрый, веселый и с чувством собственного достоинства... Таким он был 22 года назад, когда я впервые его увидела, и вплоть до своего ухода сегодня утром", – написала Мария на своей странице в Facebook.

Андрей Круз считается одним из основателей жанра зомби-апокалипсиса в российской фантастической литературе. Писателя любили как поклонники, так и коллеги по цеху. "Масса людей пытаются писать книги и снимать кино о сильных и решительных людях, но не у всех это получается. У Круза это получалось. В его книгах были живые люди, настоящие герои – сильные и смелые. Вот это, пожалуй, главное в его книгах", – цитирует телеканал "360" российского писателя-фантаста Александра Бушкова.

"Особенно грустно, когда люди уходят так рано, имея массу замыслов. Это самое страшное – когда уходит талантливый человек с большим заделом на будущее. Уже никто никогда этого не сделает", – добавил он.

