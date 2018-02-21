Нелепые оправдания севшего в лужу Серебрякова взбесили россиян

Артист Алексей Серебряков высказался по поводу скандального интервью, которое он дал журналисту Юрию Дудю. Некоторые россияне сочли его оправдания нелепыми.

Актер не стал извиняться за то, что назвал национальной идеей России хамство, наглость и силу. Судя по всему, он даже не понимает, что по этому поводу можно сказать.

"Я дал интервью – и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я что сказал, то и сказал", – заявил Серебряков. Артист подчеркнул, что интервью было записано на видео, передает Russia Today.

Такая реакция актера огорчила многих россиян. "Заработал на наглой и хамской России, свалил в вежливую и застенчивую Канаду. Вот и сиди там, не кукарекай", – пишет ему один из пользователей.

Некоторые сочли эти оправдания нелепыми. Другие, похоже, просто пришли в бешенство от слов Серебрякова. "Леша Серебряков хорошо устроился. Живет в Канаде, где национальная идея благородство и гуманизм. Но есть нюансы. Денег там ему не платят и он вынужден их зарабатывать там, где национальная идея хамство и наглость", – пожурил артиста комментатор. "Жаль. Я был о нем лучшего мнения", – подвел черту под обсуждением пользователь.

Напомним, что с критикой на Серебрякова обрушились и некоторые артисты. Как писали Dni.Ru, среди них был и певец Юрий Лоза.

Исполнитель считает, что на слова актера и вовсе не стоит обращать внимание. "Он не политолог. Он актер, он играл в кино. Откуда он знает положение в России?" – вопрошает он.