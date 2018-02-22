Лучшие книги для мужчин

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Александр Молчанов "Газетчик"


1996 год. Журналист областной газеты приезжает в северный поселок, чтобы написать о загадочном исчезновении школьницы, и обнаруживает целый мир – со своими мировыми обидами, войнами и совсем не мирными сказками. Здесь, в настоящей России, все наизнанку: слово насыщает, как яблоко, от снов загораются дома, а убитые выходят из огня, чтобы отомстить обидчикам. Редакционное задание превращается в охоту, и газетчик уже сам не знает, кто он – преступник, жертва или сказочник

Дот Хатчисон "Розы мая"


Новый остросюжетный триллер – это продолжение "Сада бабочек" и вторая часть трилогии о коллекционерах. За короткое время он успел догнать показатели продаж первой книги и стать обладателем награды Goodreads choice awards в номинации "Хоррор". Четыре месяца спустя после событий первой книги агенты ФБР Хановериан, Эддисон и Рамирес все еще разбираются с последствиями дела Садовника, помогая выжившим справиться с посттравматическим синдромом и адаптироваться к нормальной жизни, которой многие из них не помнят. Между собой они все еще зовут их "бабочками", хотя основная их цель – напомнить похищенным девушкам, что они люди. Но для самих агентов грядет непростое время: приближается весна, а это значит, что очередную юную девушку найдут в церкви у алтаря с перерезанным горлом и пышно украшенную цветами…

Дэвид Болдаччи "Фикс"

Романы Болдаччи об Амосе Декере – бывшем профессиональном футболисте, в результате травмы потерявшем способность забывать, – стали сенсацией в мире детективного триллера. На русском языке выходит "Фикс", третья книга серии. На этот раз преступление происходит прямо на глазах у Декера, в двух шагах от Центрального управления ФБР. Мужчина убивает женщину посреди оживленной тротуара, а затем простреливает себе голову. Все попытки Декера и его команды найти связь между убийцей и жертвой заканчиваются ничем: школьной учительнице и владельцу бизнеса, сотрудничавшему с госорганами, кажется, негде пересечься. Мотив убийства остается невыясненным. Однако Амос Декер не привык отступать. Поиски понемногу выводят команду, но совсем не туда, куда можно было ожидать.

Блейк Крауч "Хорошее поведение" 

Блейк Крауч называет ее своей самой любимой героиней. А после появления на экранах популярного телесериала "Хорошее поведение" она стала любимицей и миллионов телезрителей по всему миру. Потому что она – Летти Добеш, очаровательная мошенница, способная любого обвести вокруг пальца… Выйдя из тюрьмы, Летти решила вернуться к своему прежнему промыслу – кражам в номерах дорогих гостиниц. Вот только время и место выбрала неподходящие… В номер, где она орудовала, совершенно неожиданно вернулся постоялец, оказавшийся киллером, и еще один человек. Прячась в платяном шкафу, Летти услышала, как посетитель заказывает убийство своей жены. Жалостливая воровка решила спасти несчастную женщину. Но как? Ведь в полицию ей путь закрыт…

Джефф Вандермеер "Аннигиляция"


Одиннадцать экспедиций, снаряженных "Южным пределом" в Зону Икс, окончились провалом. Кто-то не вернулся, кто-то погиб сразу после возвращения, а другие перестали быть сами собой. Двенадцатая команда состоит из четырех женщин, нам предстоит отличать их только по видам профессиональной деятельности: антрополог, биолог, психолог и топограф. Даже имен у них нет: ничему личному в Зоне не место. Они проходят границу Зоны под гипнозом, а дальше их миссия – собирать образцы флоры, делать заметки о фауне и наблюдать, наблюдать, наблюдать. Кроме того, члены экспедиции обязаны вести подробные бортовые журналы, сделанные из не разлагаемого материала – на случай, если и эта команда не вернется, их должны будут подобрать следующие…

22 февраля 2018, 17:10

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