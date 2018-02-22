Общественность просит защитить Камерный музыкальный театр

Правительство России просят отменить слияние Камерного музыкального театра оперы им. Б. А. Покровского с Большим театром. Соответствующую петицию подписали уже восемь тысяч человек. Авторы обращения уверены: Москва стоит перед реальной угрозой потери одной из своих лучших культурных площадок.





Инициаторы петиции, которая размещена на сайте Change.org, опасаются, что готовящиеся в отношении театра меры "означают конец этого уникального явления". По их словам, разрушение КМТ началось еще год назад, когда был уволен главный режиссер Михаил Кисляров.

В театре он работал с 1989 года. Был режиссером-постановщиком, а в должности главного режиссера стал работать с 2010 года. "Истинной причины увольнения общественность так и не узнала", – заявляют авторы петиции.

По их словам, в министерстве культуры в декабре 2017 года объявили о реорганизации Камерного музыкального театра и его слиянии с Большим. Авторы петиции опасаются, что после этого КМТ станет лишь очередной сценой своего "старшего брата". "Вспомним: в 1972 году Камерный театр создавался Борисом Покровским как раз в пику Большому театру, где не давали ставить редкие и современные произведения! И вот – какая ирония судьбы", – пишут представители взволнованной общественности.

Камерный музыкальный театр, подчеркивают они, – уникальное явление с налаженными процессами, рабочей труппой и спектаклями, которые обладают оригинальным режиссерским взглядом.

"Все это исчезнет, если театр сольется с другим, не важно, большим или малым, театром. Размоется все – коллектив, режиссерские находки, репертуар", – полагают инициаторы петиции.

По их мнению, Большой театр – это сцена для обеспеченной публики, где ставятся "яркие, пафосные спектакли", в силу стоимости билетов простым зрителям попасть туда затруднительно. Авторы обращения подчеркивают, что в Большом уже есть две сцены – Историческая и Новая, а также Бетховенский зал.





"Но директору ГАБТ Владимиру Урину, видимо, понадобилось здание Камерного театра на Никольской улице, – полагают они. – Объяснить чем-то иным лишение популярного и, что немаловажно, доступного Камерного театра своей площадки и смену его статуса с самостоятельного театра на "сцену" невозможно".

Инициаторы петиции направили обращение председателю правительства, главе минкульта, в администрацию президента России, а также музыкальному руководителю КМТ Геннадию Рождественскому. "Пусть один из самых интересных театров Москвы продолжает свою собственную, неповторимую жизнь!" – заключили авторы.

