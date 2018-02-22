Известный актер умер в Доме ветеранов сцены

В Доме ветеранов сцены в Киевской области в возрасте 94 лет ушел из жизни народный артист Украины Анатолий Решетников, передает НСН. он был участником Великой Отечественной войны. В период с 1948 по 2001 годы Анатолий Решетников играл в Киевском русском драматическом театре имени Леси Украинки. Кроме того, он снялся в таких фильмах, как "Старая крепость", "Вдали от Родины" и "Защитник Седов".