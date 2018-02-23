Шифрин влез в страшный скандал с Серебряковым

Юморист сделал заявление о сбежавшем актере. Он встал на его сторону.



Уехавший в 2012 году в Канаду на постоянное место жительства актер Серебряков позволяет себе делать оскорбительные заявления в адрес России. Предатель Родины Серебряков заявил, в частности, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990 годов", – сказал актер в интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю.

Позиция коллег касаемо русофобского заявления актера-эмигранта оказалась противоположной. Например, юморист Ефим Шифрин на своей странице социальной сети Facebook поддержал сбежавшего актера.



"Леша Серебряков – ум, честь и совесть нашего, местами безмозглого, бесчестного и довольно бессовестного времени.

Правда может быть угловатой, особенно, когда усталость и запальчивость диктуют резкие и ранящие формулировки. Но и рисовать овалы в возрасте, когда лукавить или лгать стыдно, ему тоже уже незачем", – написал Шифрин.

Ранее сбежавшего в Канаду артиста поддержал Алексей Панин. "Эту страну надо любить на расстоянии, приезжать кататься на лыжах, а так – брать детей и валить отсюда. Если бы мое финансовое положение было бы таким, как десять лет назад, я бы собрал маму, дочку, всех в охапку, и моей ноги в этой стране не было бы уже давно. Уехал бы к чертовой матери, к черту на рога – только бы вон из этой страны", – заявил Панин.

