Известный актер госпитализирован с сердечным приступом

В США был экстренно госпитализирован актер и режиссер Кевин Смит. Ему стало плохо после шоу, сообщает "Газета.ru".

"У меня случился серьезный сердечный приступ", – написал артист в соцсети, прикрепив к посту селфи из больницы. Смит уточнил, что у него была 100%-я блокада левой передней нисходящей артерии.

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h