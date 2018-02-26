Известный актер госпитализирован с сердечным приступом

В США был экстренно госпитализирован актер и режиссер Кевин Смит. Ему стало плохо после шоу, сообщает "Газета.ru".

"У меня случился серьезный сердечный приступ", – написал артист в соцсети, прикрепив к посту селфи из больницы. Смит уточнил, что у него была 100%-я блокада левой передней нисходящей артерии.

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 26 февраля 2018 г.

"Если бы я не отменил второе шоу, чтобы поехать в больницу, умер бы сегодня вечером", – добавил актер. Кевин Смит получил известность после выхода фильмов "Клерки", "Догма", "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар".