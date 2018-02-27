Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью

Срочно: В Казани пьяный стрелок напал на прохожих и полицию
Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Любовник снял сальную Волочкову без волос
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Осин пятый день находится без сознания
партнеры
Среда 28 февраля
Лента новостей
07:00
Казахстан хочет наказать сбежавшего во Францию олигарха
22:39
В Казани пьяный стрелок напал на прохожих и полицию
22:00
Возмужавший сын Джанабаевой и Меладзе произвел фурор
21:25
Безумные регионы: тюменский Burger King захватили нацисты
20:55
Трамп вновь унизил красавицу-жену
20:34
Пассажиры застряли в тоннеле московского метро
20:18
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
20:11
К чему снится любовница
20:09
В московском метро произошел сбой
19:52
Отец раскрыл семейные тайны чемпионки Медведевой
19:50
Пышная модель восхитила фанатов откровенным танцем в бикини (видео)
19:21
Отвергнутый Трампом Порошенко решился на крайние меры
19:00
Состояние крайне тяжелое: Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ
18:33
Курсу доллара предсказали скорое падение
18:13
Актера Валерия Гаркалина доставили в больницу
18:02
Ученые победили неизлечимый рак холодом
17:57
Последствия жуткой аварии с девятью погибшими попали на видео
17:53
Президент Польши попал в серьезное ДТП
17:46
Русский мигрант расчленил знакомую и спрятал ее голову в чемодан
17:24
Схватку НЛО в небе сняли на видео
17:20
Поргина об онкобольном Караченцове: Операцию не выдержит
17:16
Порошенко пересаживает украинцев на американский паровоз
17:10
"Единая Россия" поддерживает многодетные семьи
16:55
Встреча российских олимпийцев в Москве возмутила Запад
16:54
С пышной груди Фриске съехал лифчик
16:50
Виторган оказался замешан в громком убийстве
16:34
4-летний ребенок притворился спящим и выжил в кровавой бойне
16:24
"Элемент брака": комментатор "Матч ТВ" оценила подставу Крушельницкого
16:16
На первом участке большого метрокольца появятся 4 ТПУ
15:57
Счастье есть: звезда "Дома-2" победила рак 4-й стадии
15:55
Муж еле откачал захлебнувшуюся во время секс-игр Варум
15:55
Кошка спасла хозяину жизнь во время пожара
15:46
За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ
15:27
Россия и Казахстан наращивают межпарламентское сотрудничество
15:26
Маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе
14:57
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
14:56
Пьяный Агутин подрался в стриптиз-клубе
14:51
Создано эффективное средство против рака
14:45
Выигравшего Олимпиаду хоккеиста выставили из клуба КХЛ
14:37
Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть
14:33
Психогигиена и ловушки разума
14:32
Якубович после заварухи сделал заявление о шизофрении
14:31
Соловьев приструнил украинского политолога
14:30
На западе Москвы загорелось 17-этажное общежитие
14:03
Пытавшаяся покончить с собой Бондарчук оказалась в пограничном состоянии
13:57
Когда в Москве закончится адский холод
13:54
Мужчина случайно снял на видео свою смерть
13:49
WADA решило окончательно изолировать Россию
13:48
Настя Рыбка после секс-скандала валяется в ногах у Полонского
13:15
Как увеличить пенсию
13:06
Бисексуального Панина гонят из страны после возмутительного гей-парада
12:49
Семенович рассказала о суррогатной матери для своего ребенка
12:41
Мстивший соседям россиянин спалил квартиру матери
12:34
Сибиряк очень хотел поехать домой и угнал маршрутку
12:26
Сплетник Малахов крупно подставил Якубовича
12:20
В Подмосковье скорая работает в усиленном режиме из-за морозов
12:09
Родившая Алла Духова не смогла отказать Валерию Леонтьеву
12:04
Российский школьник выпил три бутылки водки и умер
11:56
В каких районах Москвы появятся новые станции метро
11:54
Грабитель проломил молотком череп жительнице Подмосковья
11:39
63-летнего ловеласа Серова сделали посмешищем
11:37
Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть
11:37
Чадов и Дитковските оказались в тяжелой ситуации
11:26
Как стройнеть и не терять лицо
11:19
5 упражнений для повышения самооценки
11:18
Олень-попрыгун угодил в воду из-за своего упорства (видео)
11:07
Это не Россия: в деле Крушельницкого совершен прорыв
10:55
Звезда "Дома-2" предпочел избитую Самбурскую раскоряке Волочковой
10:55
Мало половин: проверенные рецепты увеличения ягодиц
10:49
Коварный план Джигарханяна провалился
10:34
Пассажиры сняли на видео посадку горящего самолета
10:16
В Таиланде разбился автобус с российскими туристами
10:16
Назван главный виновник старости
10:15
Ксения Бородина отказалась от работы
09:57
В Раменском электричка насмерть сбила двух пешеходов
09:47
Стоны любви престарелой жены Солнцева извели соседей
09:41
Бразильцев поразило "тройное солнце"
09:38
Что сделала с собой Екатерина Варнава
09:31
Под Москвой разлилась серная кислота
09:17
Укравшего миллионы у Олега Табакова схватили в Риге
09:09
Алина Загитова разбилась в ДТП
08:47
Попавшая в опалу из-за критики России Ахеджакова призналась в обиде
08:29
Первый канал высказался об оскандалившемся Якубовиче
08:28
Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Москву и рухнул в обморок
08:05
Морозы в Москве побили рекорд
22:22
Журналиста-расследователя застрелили вместе с девушкой
22:09
Модель ужаснула поклонников невероятно худыми ногами
22:00
Подробности смерти дочки Ларисы Копенкиной
21:47
Как сделать карьеру в мире моды
21:47
Эскортница Рыбка бросила трех детей на произвол судьбы
21:40
Российского посла вызвали в МИД Великобритании
21:11
Российских лыжниц довели до слез после возвращения с Олимпиады (видео)
21:07
Безумные регионы: житель Омска пал жертвой мясорубки
21:03
Голая фигуристка и лыжница-неумеха: главные конфузы Олимпиады в Пхенчхане
20:52
В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка
20:23
Ограбление инкассаторов в Москве попало на видео
20:09
Сотрудник Высшей школы экономики найден мертвым в шкафу
20:05
Именитую актрису арестовали за домашнее насилие
19:56
"Дом-2" подорвал здоровье Бузовой
19:50
В России выпустят iPhone в честь громкого триумфа на Олимпиаде
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Коварный план Джигарханяна провалился
Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут под одной крышей
Дочь Волочковой унизила Бузову
За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ
Культура

Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью

кадр из фильма "Следствие ведут Знатоки"
В Москве скончалась старейшая актриса отечественного театра, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии Татьяна Карпова. Незадолго до смерти она рассказала, почему не могла самостоятельно передвигаться и испытывала постоянные страдания.
прочитано 3693 раза

Актриса поведала, как в одночасье стала инвалидом. Трагедия произошла дома. Вместе с мужем она искала партбилет. Поднявшись на стремянку, Карпова потеряла сознание и рухнула на пол.

В больнице выяснилось, что от колена до бедра все кости поломаны. Артистку прооперировали, она встала на ноги. Но потребовалось еще одно хирургическое вмешательство. Медицинские манипуляции проводил некий профессор, который доверил сделать надрез молодому практиканту.

"Тот, как увидел меня на столе голой, разрезать-то разрезал, а зашить не смог", – цитирует "Московский комсомолец" актрису. В итоге Татьяне Михайловне  поставили протез, из-за которого в последние годы она страдала от "страшного болевого синдрома".

Ранее Dni.ru сообщали, что Карпова умерла дома в окружении близких. Последний месяц Татьяна Михайловна не могла ходить – она была прикована к постели, у нее диагностировали рак кожи.

О месте и дате проведения гражданской панихиды будет объявлено дополнительно. Родные артистки пока не приняли решение.

Татьяна Карпова впервые вышла на сцену в 13-летнем возрасте в постановке "Маклена Граса". С 1938 года работала в Театре имени Маяковского, который в то время назывался Театром Революции. Играла в спектаклях с Арменом Джигарханяном и Александром Лазаревым.

Автор: Руслана Алексеева27 февраля 2018, 20:02

комментарии

Политика

Трамп вновь унизил красавицу-жену
Соловьев приструнил украинского политолога
Отвергнутый Трампом Порошенко решился на крайние меры
Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Москву и рухнул в обморок

Шоу-бизнес

Дочь Гаркалина раскрыла подробности его болезни
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
Возмужавший сын Джанабаевой и Меладзе произвел фурор
Поргина об онкобольном Караченцове: Операцию не выдержит

Проишествия

Пассажиры застряли в тоннеле московского метро
Русский мигрант расчленил знакомую и спрятал ее голову в чемодан
4-летний ребенок притворился спящим и выжил в кровавой бойне
Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть

Lifestyle

Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
Топ-4 книг для подростков
Разведенная Михалкова рассказала о богатом любовнике из Парижа
Шоу-бизнес

Что сделала с собой Екатерина Варнава

Комедийная актриса обнародовала новое фото
Шоу-бизнес

Коварный план Джигарханяна провалился

Адвокат Цымбалюк-Романовской идет в наступление
Шоу-бизнес

Пытавшаяся покончить с собой Бондарчук оказалась в пограничном состоянии

Страсть вкупе с работой и обстоятельствами личной жизни оказалась опасной
Шоу-бизнес

Пьяный Агутин подрался в стриптиз-клубе

Популярного певца сопровождал друг

Гороскоп

Екатерине Андреевой указали на любовницу мужа
Астрологический прогноз с 26 февраля по 4 марта
У Гуфа нашлись дети от разных женщин
Совет на выходные

Фоторепортажи

Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть
Модель с шикарными формами показала все
Вопреки западным надеждам: кто ковал победы для России на Олимпиаде
Как российские хоккеисты победу у немцев вырвали

Спорт

В допинг-скандале с Крушельницким всплыла обманутая возлюбленная
Отец раскрыл семейные тайны чемпионки Медведевой
Встреча российских олимпийцев в Москве возмутила Запад
Выигравшего Олимпиаду хоккеиста выставили из клуба КХЛ

Регионы

Безумные регионы: тюменский Burger King захватили нацисты
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка
Совративший школьницу учитель избежал наказания
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru