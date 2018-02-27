Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью

В Москве скончалась старейшая актриса отечественного театра, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии Татьяна Карпова. Незадолго до смерти она рассказала, почему не могла самостоятельно передвигаться и испытывала постоянные страдания.



Актриса поведала, как в одночасье стала инвалидом. Трагедия произошла дома. Вместе с мужем она искала партбилет. Поднявшись на стремянку, Карпова потеряла сознание и рухнула на пол.

В больнице выяснилось, что от колена до бедра все кости поломаны. Артистку прооперировали, она встала на ноги. Но потребовалось еще одно хирургическое вмешательство. Медицинские манипуляции проводил некий профессор, который доверил сделать надрез молодому практиканту.

"Тот, как увидел меня на столе голой, разрезать-то разрезал, а зашить не смог", – цитирует "Московский комсомолец" актрису. В итоге Татьяне Михайловне поставили протез, из-за которого в последние годы она страдала от "страшного болевого синдрома".

Ранее Dni.ru сообщали, что Карпова умерла дома в окружении близких. Последний месяц Татьяна Михайловна не могла ходить – она была прикована к постели, у нее диагностировали рак кожи.

О месте и дате проведения гражданской панихиды будет объявлено дополнительно. Родные артистки пока не приняли решение.

Татьяна Карпова впервые вышла на сцену в 13-летнем возрасте в постановке "Маклена Граса". С 1938 года работала в Театре имени Маяковского, который в то время назывался Театром Революции. Играла в спектаклях с Арменом Джигарханяном и Александром Лазаревым.

