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Культура

Последние минуты жизни актрисы Карповой

Кадр из фильма "Уроки музыки"
Татьяна Карпова до последнего вздоха оставалась в здравом уме. Старейшая московская актриса ушла без мучений, не испытывая боли.
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Татьяне Карповой повезло: на склоне лет она не осталась в одиночестве. Старую актрису опекала семья Кокоевых. Демис Кокоев и сообщил утром 27 февраля, что Татьяны Михайловны не стало.

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Демиса Карпова называла "и другом, и товарищем". В семье Кокоевых двое детей, актриса особенно была привязана к сыну Алану. Татьяна Михайловна признавалась, что старалась воспитать его, как собственного сына.

По рассказам Демиса, еще совсем недавно Карпова старалась сама себя обслуживать: ездила по квартире на коляске, помогала помощнице готовить, строила планы на лето – мечтала о поездке на дачу.

"Ее не останавливало даже то, что где-то полгода назад она вдруг слегла. С ней уже постоянно жила сиделка. День рождения – 102 года — отметили в узком кругу. Она уже не вставала, все было ожидаемо. За день до того, как умереть, она перестала есть. Но все время говорила мне, что не чувствует боли. Ночью сиделка к ней подходила, думала, что спит, а она уже..." – приводит "Московский Комсомолец" рассказ Кокоева.

Dni.Ru сообщали, что в Москве скончалась старейшая актриса отечественного театра, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии Татьяна Карпова. Ей было 102 года. 

Кадр из фильма "Игра без правил"

Татьяна Карпова впервые вышла на сцену в 13-летнем возрасте в постановке "Маклена Граса". С 1938-го работала в Театре имени Маяковского, который в то время назывался Театром Революции. Играла в спектаклях с Арменом Джигарханяном и Александром Лазаревым.

Оставить сцену актрисе пришлось из-за травмы. Она сломала шейку бедра и после ряда неудачных операций уже не смогла работать на прежнем уровне. Также у Татьяны Михайловны диагностировали рак кожи.

О месте и дате проведения гражданской панихиды будет объявлено дополнительно. Родные артистки решают этот вопрос. 

Автор: Андрей Евлампиев27 февраля 2018, 17:39

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