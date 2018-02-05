Звезда "Москва слезам не верит" продала дом и покидает Россию

Известная актриса Наталья Вавилова уезжает с мужем, режиссером Самвелом Гаспаровым в Грузию. Супруги уже продали свой двухэтажный дом на Рублевском шоссе.

О советской актрисе с большими голубыми глазами, прославившейся ролями в фильмах "Москва слезам не верит" (Александра) и "Розыгрыш" (Тая Петрова), известно не много. Дело в том, что артистка давно не общается с прессой из-за слухов и сплетен, возведенных вокруг ее имени. О Наталье говорили разное: то она якобы попала в автокатастрофу, то вышла замуж за немца, а то и вовсе переехала в Израиль и там умерла.

"Вавилова старалась не обращать внимания на эту чушь, но что-то в ней с годами надломилось. Она стала очень верующей – посещает службу в церкви, исповедуется, постится по средам и пятницам", – цитирует источник в "Мосфильме" "Экспресс-газета". Как говорят в окружении актрисы, ее главными увлечениями стали походы по музеям и забота о собаке – алабае по кличке Бой.

Вот уже почти три десятка лет звезда советских кинофильмов счастлива с армянином из Тбилиси – режиссером Самвелом Гаспаровым. А 16 лет назад они приняли решение обвенчаться и скрепили свой союз перед Богом.

Некоторое время назад супруги купили земельный участок на Рублевке, где возвели двухэтажный домик – между прочим, по проекту Натальи, ставшей замечательным художником. Рядом с коттеджем Вавилова разбила сад. Там, помимо яблонь и вишневых деревьев, высадила березки, ели и редкие виды цветов.

Нередко в гости к режиссеру из родного Тбилиси приезжала его дочь от первого брака Нина и ее дети – Серго и Кетино. Навещали Вавилову и ее четыре племянницы. Но все же дом на Рублевке супруги решили продать, довольствуясь квартирой на юго-западе Москвы. Кроме того, Гаспаров вывозит на летний отдых жену в Болгарию, где у них есть трехкомнатная квартира.

А недавно супруги решили на время уехать в Грузию. "Наташа довольна своей жизнью. Готовит потрясающе. Сейчас они с Самвелом, бывает, болеют. У Сама с руками проблема, поэтому он собирается на время уехать с Наташей в свой родной Тбилиси. Там намного теплее, да и воздух чище. Несколько недель назад они уже там гостили и уверяют, что стали чувствовать себя гораздо лучше", - рассказал знакомый семьи, экс-дипломат Вилли Хштоян (вдовец актрисы Надежды Румянцевой. – Прим. ред.).