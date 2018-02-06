Изменившаяся до неузнаваемости звезда устроила дебош в аэропорту

Американский актер Хэйли Джоэл Осмент, сыгравший Коула в фильме "Шестое чувство" (1999), 5 февраля оскандалился в воздушной гавани Лас-Вегаса. Артист опоздал на рейс.

Служитель Мельпомены устроил настоящую истерику. При этом Осмент угрожал работникам авиакомпании и требовал вспомнить, кто он такой.

Для артиста не оказалось места в самолете, и ему предложили отправиться другим рейсом, днем позже. В ответ Хэйли начал кричать и оскорблять сотрудников аэропорта. Актер ушел до приезда полиции, но через час вернулся и продолжил скандалить. "Я вас уничтожу!" – приводит слова Осмента во время инцидента The Daily Mail.

Публикация от Haley Osment (@hjosment) Ноя 14, 2017 в 2:38 PST

Однако звезду все же не узнали. Американский адвокат Брайан Кубан стал свидетелем этой неприятной сцены. "Хэйли Джоэл Осмент орал: "Знаете ли вы, кто я такой?" – и никто не знал", – написал юрист в своем Twitter-аккаунте.

Haley Joel Osment goes with “do you know who I am” at the Vegas Airport …. and nobody did... — Brian Cuban (@bcuban) 5 февраля 2018 г.

Хэйли Джоэл Осмент был номинирован на "Оскар" в 11-летнем возрасте за роль в фильме "Шестое чувство". Последнюю награду он получил в 2002 году за участие в ленте "Искусственный разум".

Напомним, ранее американский актер Харрисон Форд в очередной раз попал в скандал из-за любви к пилотированию. Самолет голливудской звезды по ошибке оказался в опасной близости от лайнера, что создало угрозу жизни 110 пассажиров. Инцидент произошел в штате Калифорния. К счастью, никто не пострадал, и пассажирский самолет успешно взлетел через несколько минут.