Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию
Четыре месяца женщина билась за получение выплат в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. На последнем заседании было принято решение отказать Кудряшовой в удовлетворении иска.
Актрисе не хватает двух лет трудового стажа до необходимых семи. Адвокатам не удалось добиться признания некоторых документов доказательствами работы актрисы в определенных организациях – эти записи не продублированы в трудовой книжке.
"В "Госфильмофонде" мне сказали, что никакой информации о моих работах у них не существует", – цитирует Елену Кудряшову РЕН ТВ. Ранее стало известно, что документы о работе артистки на "Свердловской киностудии" и "Мосфильме" были утеряны.
Несмотря на решение о лишении пенсии, звезда "Вечного зова" сдаваться не намерена. Кудряшова собирается обжаловать его в областном суде.
Ранее глава
Минтруда Максим Топилин сообщил, что Пенсионный фонд начал отказывать людям в
назначении страховой пенсии по старости. Это касалось граждан, которым не
хватило пенсионных баллов или стажа.
Топилин отметил, что тем, кому отказали в выплатах, была назначена социальная пенсия. Однако она в полтора раза меньше пенсии по старости.
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