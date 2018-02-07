Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию

Получившую известность благодаря советской киносаге 56-летнюю актрису Елену Кудряшову лишили пенсии. Однако артистка не намерена сдаваться.

Четыре месяца женщина билась за получение выплат в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. На последнем заседании было принято решение отказать Кудряшовой в удовлетворении иска.

Актрисе не хватает двух лет трудового стажа до необходимых семи. Адвокатам не удалось добиться признания некоторых документов доказательствами работы актрисы в определенных организациях – эти записи не продублированы в трудовой книжке.

"В "Госфильмофонде" мне сказали, что никакой информации о моих работах у них не существует", – цитирует Елену Кудряшову РЕН ТВ. Ранее стало известно, что документы о работе артистки на "Свердловской киностудии" и "Мосфильме" были утеряны.





Несмотря на решение о лишении пенсии, звезда "Вечного зова" сдаваться не намерена. Кудряшова собирается обжаловать его в областном суде.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что Пенсионный фонд начал отказывать людям в назначении страховой пенсии по старости. Это касалось граждан, которым не хватило пенсионных баллов или стажа.



Топилин отметил, что тем, кому отказали в выплатах, была назначена социальная пенсия. Однако она в полтора раза меньше пенсии по старости.