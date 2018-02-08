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Остросюжетные новинки криминальной прозы

Кадр из сериала "Абсолютная власть"
Криминальные романы держат в напряжении до последних страниц и надолго западают в душу. Поэтому Dni.ru совместно с "ГрандМастер" и "Эксмо" сделали подборку из лучших книг, авторами которых являются признанные мастера данного жанра. 
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Дэвид Болдаччи "Фикс"

Много раз романы Болдаччи возглавляли список бестселлеров New York Times. В 2017 году писатель стал лауреатом премии LiteraryLifetime Achievement Award, которой до него удостаивались такие авторы как Том Вулф и Джон Гришем. Романы Болдаччи издаются на 45 языках общим тиражом более 130 миллионов копий в год, не считая электронных. Романы Болдаччи об Амосе Декере – бывшем профессиональном футболисте, в результате травмы потерявшем способность забывать – стали сенсацией в мире детективного триллера. На русском языке выходит "Фикс", третья книга серии. На этот раз преступление происходит прямо на глазах у Декера, в двух шагах от Центрального управления ФБР. Мужчина убивает женщину посреди оживленной тротуара, а затем простреливает себе голову. Все попытки Декера и его команды найти связь между убийцей и жертвой заканчиваются ничем: школьной учительнице и владельцу бизнеса, сотрудничавшему с госорганами, кажется, негде пересечься. Мотив убийства остается невыясненным. Однако, Амос Декер не привык отступать, и поиски понемногу выводят команду… но совсем не туда, куда можно было ожидать.

Анжела Марсонс "Мертвые души"

О потрясающем успехе Анжелы Марсонс писали все таблоиды: 25 лет бесполезных попыток опубликовать свои книги – и более миллиона проданных копий дебютного романа за первый год продаж! Каждая следующая книга о расследованиях инспектора Ким Стоун становится бестселлером Amazon (таким образом Марсонс шестикратно становилась самым продаваемым автором). В США и еще десяти странах Анжела Марсонс вошла в топ-5 самых издаваемых авторов. Новый роман – "Мертвые души" – попал на первую строчку Amazon только благодаря предзаказам на книгу, а уже после выхода была выдвинута в номинации "Триллер" на премию Goodreads Choice Awards. Инспектор Ким Стоун вынуждена работать над новым делом совместно с бывшим коллегой Томом Тревисом, отношения с которым оставляют желать лучшего. Во время учебных раскопок археологи обнаружили останки нескольких трупов со следами страшных пыток. Пока Стоун и Тревис разбираются с владельцами земли, в которой обнаружены кости, ее собственная команда расследует тяжелые преступления на почве ненависти, читать о которых действительно трудно.

Дот Хатчисон "Розы мая"

Новый остросюжетный триллер Хатчисон "Розы мая" – это продолжение "Сада бабочек" и вторая часть трилогии о коллекционерах. За короткое время он успел догнать показатели продаж первой книги и стать обладателем награды Goodreads choice awards в номинации "Хоррор". Четыре месяца спустя после событий первой книги агенты ФБР Хановериан, Эддисон и Рамирес всё еще разбираются с последствиями дела Садовника, помогая выжившим справиться с посттравматическим синдромом и адаптироваться к нормальной жизни, которой многие из них не помнят. Между собой они все еще зовут их "бабочками", хотя основная их цель – напомнить похищенным девушкам, что они люди. Но для самих агентов грядет непростое время: приближается весна, а это значит, что очередную юную девушку найдут в церкви у алтаря с перерезанным горлом и пышно украшенную цветами… Они знают, что чудовищное преступление свершится, как свершается каждую весну, но не могут его предотвратить, потому что не знают, где на этот раз убийца найдет свою жертву. Бессилие приводит их в отчаяние. Так читатель знакомится с еще одним коллекционером – на этот раз собирателем невинных и прекрасных, точно весенние цветы, девушек...

Блейк Крауч "Хорошее поведение"

Только что освободившаяся из тюрьмы, воровка и мошенница Летти Добеш готова на все, чтобы снова туда не попасть. На всё, кроме того чтобы бросить свое ремесло… Обчищая очередной номер в люкс-отеле, она случайно узнает о готовящемся наемном убийстве. Летти совсем не образец морали, но даже у нее есть пределы. Она во что бы то ни стало хочет остановить убийцу, но как? В полицию ей дорога закрыта, а киллер – опытный и безжалостный человек. Однако она не была бы Летти Добеш – неотразимой женщиной-хамелеоном с блестящим криминальным умом, если бы не придумала, как выйти сухой из воды и добиться своего! Читайте роман Блейка Крауча "Хорошее поведение" и смотрите одноименный сериал с Мишель Докери ("Аббатство Даунтон") в главной роли.

8 февраля 2018, 18:55

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