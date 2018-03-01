Тарантино свел Питта и Ди Каприо

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо встретятся однажды в Голливуде. Сняться в фильме под таким названием их пригласил Квентин Тарантино. Мэтр, как обычно, гарантирует море крови и черного юмора.

Действие картины "Однажды в Голливуде" разворачивается в 1969 году. В центре повествования – история с убийством Шэрон Тэйт, супруги известного режиссера Романа Полански, и ужасная секта серийного убийцы Чарльза Мэнсона.

Все элементы для убойного сценария в наличии – тем более что, как признается Тарантино, он писал его пять лет. "Я безумно рад рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и о Голливуде, который больше не существует. И я не могу быть более счастлив от того, что Ди Каприо и Питт стали частью команды и сыграют Рика и Клиффа", – заявил режиссер.

Действительно, Ди Каприо сыграет бывшего актера телесериала Рика Далтона, а Питт – его каскадера Клиффа Бута. Оба героя не могут найти себе места и не узнают Голливуд. По сюжету соседкой Далтона окажется Тейт. Как будут разворачиваться события дальше, зрителю, конечно, не рассказывают.

Хотя уже понятно, что будет страшно. Ведь фильм выйдет на экраны 9 августа 2019 года – ровно 50 лет спустя со дня убийства Шэрон Тейт членами секты Мэнсона, пишет Variety со ссылкой на Sony Pictures.

Следующий фильм Квентина #Тарантино получил название - “Однажды в Голливуде”. Главные роли сыграют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт pic.twitter.com/ScuDr2OhWc — Vladimir Mikhalev (@vmikhalev) 1 марта 2018 г.

Dni.Ru писали об истории провалившегося музыканта Чарльза Мэнсона, который руководил оккультной группой "Семья". Лидер сектантов 8 августа 1969 года приказал приспешникам атаковать особняк в районе Бенедикт-Кэньон Лос-Анджелеса и убить всех его жильцов. В результате фанатики жестоко расправились со всеми, кто был в доме, в том числе и с актрисой Шэрон Тейт, супругой режиссера Романа Полански. На момент трагедии женщина находилась на девятом месяце беременности.

Напомним, пока что последняя работа Квентина Тарантино в кинематографе – фильм "Омерзительная восьмерка". Его показывали в кинотеатрах в 2015 году, мировые кассовые сборы составили 155,7 миллиона долларов.

