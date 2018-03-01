В Михалкова вселилась надежда после слов Путина

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Четверг 1 марта
Лента новостей
19:48
В Москве объявился редкий хищник
19:33
Звезды похвастались пушистыми кошечками
19:33
Новая "кузькина мать": чем Путин напугал Запад
19:30
Госдума обеспечит законодательную поддержку послания президента
19:20
Путин и новая эпоха российской истории
18:59
Главврач уволился после нападения ушастых гномов-сатанистов
18:57
Гороскоп здоровья на март
18:49
Елизавету II пытался застрелить подросток
18:37
Пенсионер выстрелил в диджея за отказ поставить песню
18:23
АСВ призывают к ответу за ситуацию с "Югрой"
18:16
Дочь публично ослушалась Назарбаева
17:52
Создание супероружия курировал лично Путин
17:28
Найден эффективный способ лечения агрессивного рака мозга
17:18
Парламентарии поддержали прорывное послание Путина
16:59
Почему олимпийские чемпионы остались без BMW X6
16:57
Певица Саша Савельева показала новую внешность
16:43
У принца Гарри нашли другого отца
16:23
Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
16:22
Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли живым
16:18
С кем целовался муж Пелагеи
16:15
У России появилось неуязвимое оружие
16:05
Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео
16:02
Путин: Сдержать Россию не удалось
15:55
Экономический форум в Саратове соберет ведущих экспертов из регионов
15:30
Лопнуло терпение: Россия довела Лукашенко до исступления
15:29
Олимпийским чемпионам не вручили обещанные автомобили
15:08
Захарова поставила на место Рабиновича
15:03
Убийца "пьяного" мальчика может досрочно выйти на свободу
14:52
Назначена дата начала третьей мировой
14:48
Вы смотрели послание президента Федеральному собранию?
14:34
Путин рассказал об испытаниях гиперзвукового "Кинжала"
14:33
Сколько домов будет построено по программе реновации за год
14:26
Смартфоны на Android следят за пользователями
14:17
Жених покорил звезду "Уральских пельменей" своими ягодками
14:13
Претенденты на престол
14:11
"Любовница" Аршавина бросилась за мужиком к Сябитовой
14:10
Путин призвал развивать передовые технологии
14:08
Послание Путина побило рекорд
13:55
Озвучены грандиозные планы по строительству метро в Москве
13:52
Путину устроили овации во время оглашения послания
13:45
Джоли спасают после новости о воссоединении Питта и Энистон
13:43
"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян
13:42
"Это было давно": Крушельницкий оценил любовную версию допинг-скандала
13:33
Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото
13:24
Путин о коррупции: С кондачка это не решить
13:19
В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора
13:16
Саратовскую область избавят от ветхого жилья
13:13
Путин высказался о раке
13:09
Путин обозначил главного врага России
13:05
Молодая учительница развращала 14-летнего школьника и покупала ему наркотики
12:48
Садальский сообщил о смерти Васильевой
12:45
Нападение акулы на дайвера попало на видео
12:42
Пенсии могут уравнять с зарплатами
12:37
Россия отомстила Украине за газовый спор
12:26
Путин поручил направить на решение демографических проблем 3,4 трлн
12:20
Взбешенная соперница вырвала во время драки клок волос у Рапунцель
12:19
Новые станции московского метро порадуют яркой архитектурой
12:15
Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле
12:14
Загитова потеряла ориентацию при виде Путина
12:11
Травматическое оружие могут запретить
12:00
Послание Путина Федеральному собранию. Online
11:49
Психически больная дочь Распутиной пропала
11:47
Пловчиха Ефимова назвала свой арест в США провокацией
11:43
Известный телеведущий оскорбил Собчак во время дебатов
11:38
В столичном ресторане разрушили стереотип о дорогом удовольствии
11:25
Униженная и оскорбленная подруга пытается засудить Лолиту
11:25
Сестра обвинила Верку Сердючку в краже и сдаче сына на органы
11:25
Астрономы: Луна произошла из гигантского бублика
11:16
Грудинина распекли за постановочную истерику на Первом канале
10:59
Опубликован список пострадавших при взрыве в Подмосковье
10:53
Отец рассказал о новорожденном малыше Михалковой
10:51
36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка
10:45
Врачи объявили о победе над аллергией у детей
10:39
Россиян на работе проверят на алкоголь и наркотики
10:35
Фестиваль "Мос/Еда!" порадует москвичей обилием сыров
10:34
Борющаяся с ВИЧ Брежнева сделала важное заявление
10:18
Есть жертвы: люди прыгали из окон при взрыве в многоэтажке под Москвой
10:13
Печаль голой Волочковой связали с алкоголем
10:00
Чего ждать от послания Путина Федеральному собранию
09:44
Алкоголь и противозачаточные: Казаченко оплатит запросы бывшей жены
09:41
Пентагон публично осадил Порошенко
09:38
В Подмосковье загорелась психиатрическая больница
09:09
У Грудинина случился срыв на дебатах в прямом эфире
09:02
Чемпионку Ефимову задержали в США
08:56
В жилом доме под Москвой прогремел взрыв
08:46
Орлова в ухудшившемся состоянии продержалась четыре дня
08:33
Пугачева похвалила Собчак за душ для Жириновского
08:27
Двойные стандарты ЕС позволили Украине победить Россию
08:27
Главные ТВ-премьеры марта
08:00
Как изменится жизнь россиян с 1 марта
07:54
Умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут"
22:01
Молодая жена Краско унизила его детей на Первом канале
22:00
Инфекции оказались опаснее рака
21:56
В американской школе произошла стрельба
21:49
В Петербурге мужчина в упор расстрелял автомобиль с людьми (видео)
21:36
Безумные регионы: удмуртскую колонию обстреляли из арбалета
21:24
Скандал на "Доме-2": Яббаров оправдался за петтинг с беременной Рапунцель
21:01
Любовный гороскоп на март
20:49
Живодеры жестоко расправились с псом-спасателем
20:44
ЦИК отказался от ответственности за перепалку Собчак и Жириновского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
"Базарная девка": Собчак в прямом эфире довела Жириновского до бешенства
Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото
Пугачева похвалила Собчак за душ для Жириновского
Шепелев травил анекдоты на поминках Фриске
Культура

В Михалкова вселилась надежда после слов Путина

Никита Михалков. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Режиссер Никита Михалков рассказал о своих впечатлениях от речи президента России Владимира Путина во время оглашения послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что после услышанного в него вселилась надежда.

Продолжение: Путин: Сдержать Россию не удалось
прочитано 1595 раз

"Мощно. Спокойно. Честно. Самое главное, вселяет очень большую уверенность и надежду", – оценил Никита Михалков речь Владимира Путина. Именно такие слова, уверен он, нужны России. "Потому что нет ничего опаснее для такой страны, как наша, чем слабость и неуверенность", – подчеркнул режиссер.

ПО ТЕМЕ

Путин призвал развивать передовые технологии

Путин рассказал об испытаниях гиперзвукового "Кинжала"

Путин обозначил главного врага России

 Послание президента

Сюжеты Послание президента

"Сегодня было сказано, что мы не будем разговаривать не на равных ни с кем. Только тогда, когда мы чувствуем себя защищенными, мы можем разговаривать на равных. Мы хотим развиваться сами, у нас есть интересы", – цитирует Life.ru Никиту Михалкова.

Отметим, еще до начала оглашения послания Федеральному собранию режиссер признавался, что ждет от президента слов о приоритете интересов России. "Начиная с Мюнхенской речи в 2007 году с надеждой ожидаем, что наша внутренняя независимость и движение в сторону того, что наши интересы все-таки для нас превыше всего", – цитирует его РИА ФАН.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию. В своей речи он оценил положение дел в стране и определил основные направления внутренней и внешней политики на будущее. Такой формат выступления президента предусмотрен 84-й статьей Конституции, пунктом "е".

В своей речи российский лидер обозначил главного врага страны. Основной угрозой для развития России он назвал отставание. Чтобы побороть эту проблему, необходимо создать динамику развития. "Мы сами должны и будем определять свое будущее", – подчеркнул Владимир Путин.

"В кратчайшие сроки нам необходимо разработать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных. Причем такая нормативная база должна постоянно обновляться, строиться на гибком подходе к каждой сфере и технологиям", – заметил президент России.

Автор: Геннадий Куприянов1 марта 2018, 15:52

комментарии

Политика

Путин призвал развивать передовые технологии
Известный телеведущий оскорбил Собчак во время дебатов
Грудинина распекли за постановочную истерику на Первом канале
Пентагон публично осадил Порошенко

Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева показала новую внешность
У принца Гарри нашли другого отца
Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
С кем целовался муж Пелагеи

Проишествия

В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора
Молодая учительница развращала 14-летнего школьника и покупала ему наркотики
Нападение акулы на дайвера попало на видео
Есть жертвы: люди прыгали из окон при взрыве в многоэтажке под Москвой

Lifestyle

Тарантино свел Питта и Ди Каприо
Песни с того света: опубликован новый трек Эмми Уайнхаус
Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
Шоу-бизнес

Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках

Артистка прокомментировала слухи
Шоу-бизнес

Борющаяся с ВИЧ Брежнева сделала важное заявление

Певица выразила слова поддержки
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти Васильевой

Актер объявил печальную новость
Шоу-бизнес

Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото

Бывшая жена Джигарханяна показала холеное тело

Гороскоп

Гороскоп здоровья на март
Любовный гороскоп на март
У подключенного к ИВЛ Гаркалина проблемы с ногами
Екатерине Андреевой указали на любовницу мужа

Фоторепортажи

Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле
36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка
Шикарная жизнь устроившей секс-скандал с Розовским актрисы
Красавица Чапман затмила скромную Безрукову

Спорт

"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян
Загитова потеряла ориентацию при виде Путина
"Это было давно": Крушельницкий оценил любовную версию допинг-скандала
Пловчиха Ефимова назвала свой арест в США провокацией

Регионы

Безумные регионы: удмуртскую колонию обстреляли из арбалета
Россиянка взяла кредит под 900% и забыла о нем
Трагедия в Казани: ревнивец убил отца троих детей после ссоры с женой
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru