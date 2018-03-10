80-летний Слава Зайцев простился с модным подиумом

В Москве в рамках Merсedes-Benz Fahion Week состоялся последний показ легендарного кутюрье. Корреспондент Dni.Ru побывал на модном дефиле.



Вячеслав Зайцев участвовал в показах Mercedes-Benz Fashion двадцать раз, представляя коллекции осенних и весенних сезонов. За десять лет на подиум вышло 1000 моделей и было показано 10 тысяч образов. А 2марта, в день 80-летия, модельер, объявил, что завершает участие в модных неделях и 10 марта представит последнюю коллекцию.

Решение Зайцева легко объяснимо. Во-первых, в каждой коллекции Haute Couture должно быть представлено не менее 35 моделей, которые объединены определенной идеей, отвечают некоторой тематике, имеют похожее цветовое решение и созданы для определенного сезона. Платья от-кутюр выполняются почти целиком вручную и только в одном экземпляре. Каждая модель, отшитая членом Синдиката Высокой моды, в котором состоит Зайцев, требует обычно 100-400 часов работы. А в столь почтенном, как у российского модельера, возрасте, кроить и шить уже не очень просто.

Во-вторых, Зайцев воспитал достойных преемников – он ввел в мир высокой моды сына Егора и внучку Марусю. И уверен, что созданный им стиль "а-ля рюс" они так же будут пестовать.

Хотя именно из-за него карьера Зайцева едва не пошла под откос в самом начпле. В середине 60-х годов прошлого века он создал коллекцию спецодежды для женщин-работниц области и села, которая категорически была отвергнута методическим советом. Что пришлось выслушать тогда молодому модельеру! Он было хотел вовсе завязать с модой, но материал о скандальной коллекции советского модельера опубликовал журнал Paris Match. Из публикации под заголовком "Он диктует моду Москве" о молодом дизайнере узнал легендарный Пьер Карден. И вскоре у Зайцева началась новая жизнь.





И теперь его уже хвалили за то, что когда-то подвергалось обструкции. Модельер не изменял себе – шил из милых сердцу ивановских ситцев, павловопосадских платков, а период дефицита делал юбки даже из вологодских кружевных скатертей. Он всегда самостоятельно ездил на текстильные фабрики, отбирая лучшие ткани – шёлк, шерсть, штапель, хлопок. "Я сам соткан из ситца", – всегда на вопрос о такой верности отечественным тканям уверяет уроженец Ивановской области Слава Зайцев.

Знаменитый балахон Аллы Пугачевой, в котором она появилась в фильме "Женщина, которая поет, костюмы для чемпионов фигурного катания, одежда членов советской спортивной делегации на Олимпиаде-80, униформа для советской милиции– все придумал Зайцев. "Мне всегда хотелось делать что-то яркое и интересное, то, что поможет человеку выразить его индивидуальность", – говорит маэстро.

А последняя его сезонная коллекция стала эдакой эффектной кодой, яркой точкой всему, чтобы было сделано за полвека в моде. Меховые ушанки, рукавицы и воротники, национальные орнаменты, массивные украшения – эдакая смесь востока и запада. Коллекция проникнута желанием вновь воздать должное народному творчеству, поскольку тема русского национального костюма является неизменным источником вдохновения кутюрье особенно. Возвращение к истокам, к национальной культуре – так можно было охарактеризовать…. Но Зайцев никогда от них не отделялся. За что, видимо, и особенно любим и знатью, и простым народом.

