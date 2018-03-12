Британский комик умер через два дня после свадьбы

В собственном доме в Ливерпуле в возрасте 90 лет скончался известный в Великобритании комик Кен Додд, передает RT. Сообщается, что за два дня до смерти артист тайно женился на 40-летней возлюбленной. Для этого юморист покинул больницу, где на протяжении шести недель боролся с легочной инфекцией.
Tatty bye Ken. RIP ��#KenDodd pic.twitter.com/5uKBiBLBFm— Sen Monro (@sen_monro) 12 марта 2018 г.
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