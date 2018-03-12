"Золотая Орда" захватывает Первый канал

На телеэкранах страны 12 марта стартует премьера захватывающего сериала "Золотая Орда". Картина режиссера Тимура Алпатова выполнена в жанре исторического фэнтези с вымышленными князьями и ханами на основе реальных событий времен монголо-татарского ига.



Специально для 16-серийного фильма был построен целый город – 5000 квадратных метров декораций. Было сшито почти две тысячи костюмов эпохи XIII века.

Подобных многосерийных кинолент, по данным создателей, в России еще не делали. Консультации с историками шли несколько лет. Но картина задумывалась не столько об истории, сколько о чувствах, сообщает Первый канал.

По сюжету события разворачиваются в конце XIII века. Монгольский хан Берке (актер Рамиль Сабитов) стар и болен, он хочет успеть построить город и дать ему свое имя. В это время разведка доносит, что в Персии собирают армию и намерены идти на его Золотую Орду войной. Хан отправляет своего племянника Менгу-Темира (Санжар Мади) на Русь, к князю Ярославу (Александр Устюгов), чтобы набрать новых воинов.

Среди даров, которые хан передает своему вассалу, – служанка Наргиз (Аружан Джазильбекова) и дорогой конь. А сам Менгу-Темир заинтересовался Устиньей (Юлия Пересильд), женой Бориса (Артур Иванов), брата Ярослава. Ради нее он готов снизить требования Орды. Всю историю, как и героев, создатели сериала придумали сами, передает "Газета.ru". Из общих знаний они оставили только противостояние жителей Древней Руси и Золотой Орды.

Кстати, в "Золотой Орде" в качестве актрисы дебютировала финалистка первого сезона шоу "Голос" Первого канала Эльмира Калимуллина. Она сыграла Зейнеб – прислужницу любимой жены хана Айжан. Эльмира очень ответственно отнеслась к работе и начала подготовку за полгода до начала съемок: она детально проработала каждую сцену со своим педагогом по актерскому мастерству Дмитрием Калязиным.