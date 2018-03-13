Малахов выставил на публику семейные дрязги покойного Шалевича

Сыновья Вячеслава Шалевича пришли в студию программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Наследники пожаловались ведущему на поведение вдовы артиста Татьяны Виноградовой.



"Мы с отцом часто виделись, ходили в кафе, я приходил к нему в кабинет. Но потом наше общение свелось к телефонным разговорам. Когда мы встретились с Ваней, я узнал, что это происходит не только со мной. Это было связано с появлением четвертой жены отца", – заявил Дмитрий Федотов, называющий себя внебрачным сыном народного артиста Вячеслава Шалевича.

По его словам, мать комплексовала и запрещала звезде кино давать собственную фамилию сыну. Теперь же вдова знаменитости Татьяна Виноградова не хочет признавать его. При этом сын Шалевича Иван, появившийся на свет в третьем браке артиста, не ставит под сомнение родство с Дмитрием.

Братьев познакомил сам актер. Иван рассказал, что четвертая жена Вячеслава Анатольевича отказывается общаться с детьми покойного супруга от других отношений. Он убежден, что Виноградовой движут корыстные цели.

"Театр имени Рубена Симонова является большой душевной болью. Не успела душа моей мамы уйти в другой мир, как появилась она. Сначала директором театра был ее брат, который раньше занимался строительством. А по прошествии времени директором театра стал человек с медицинским образованием. Ну это просто смешно", – заявил в студии Малахова сын Шалевича.

Иван уверен, что последняя жена дурно влияла на актера. "Мой папа был зомби благодаря этой женщине. Он делал то, что ему говорят, подписывал документы. В итоге получилось так, что страдали другие люди. Замечательных артистов выгнали на улицу", – отметил Шалевич-младший.

Когда Иван попытался вмешаться, отец воспрепятствовал его инициативе, сославшись на запрет со стороны жены. Также по решению Виноградовой была продана квартира, в которой прошла юность сына актера.

"Мне искренне хочется, чтобы совершилась справедливость – настоящая, человеческая. Как на эту историю ни посмотреть, правды в ней мало. В ней есть грязь, хамство, воровство. Все, кроме правды", – заключил Иван.

Напомним, советский и российский актер Вячеслав Шалевич ушел из жизни 21 декабря 2016 года. Артист скончался после долгой борьбы с болезнью. Из-за ослабленного иммунитета у артиста развилась пневмония. А вечером 21 декабря у него остановилось сердце. Все попытки врачей реанимировать Вячеслава Шалевича не увенчались успехом. Актеру было 82 года.