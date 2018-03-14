Эрнсту дали миллиард на бесовщину

Первый канал снимет сериал о похождениях Сатаны в Москве. Деньги должно дать государство.

Постановщик блокбастеров "Легенда №17" и "Экипаж" Николай Лебедев займется экранизацией знаменитого романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Причем не только станет режиссером проекта, но и напишет для него сценарий. Фильм с бюджетом 800 миллионов рублей будет сниматься совместными усилиями ряда кинокомпаний и Первого канала. А одним из продюсеров, как сообщает ТАСС, станет глава Первого Константин Эрнст.

К съемкам полнометражного фильма по книге Булгакова шли больше 15 лет, и только сейчас, когда технологии стремительно развиваются, было решено начать работу. Новая экранизация должна выйти не раньше 2021 года. А в 2018-м проект будет претендовать на получение серьезной финансовой поддержки от Фонда кино.



Напомним, что роман Булгакова экранизировали несколько раз. Первую киноверсию в 1971 году сделал Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный фильм. В 1994-м "Мастера и Маргариту" снял Юрий Кара, но работа вышла на экраны только через 17 лет из-за разногласий постановщика и продюсеров. А в 2005 году телеканал "Россия" показал десятисерийный фильм Владимира Бортко.