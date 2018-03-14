Американцы вспомнили о "распятом мальчике" в телесериале
По сюжету советник президента США по нацбезопасности Сол Беренсон разбирается с новостью об убийстве сына одного из повстанцев в Вирджинии. Фейковая новость спровоцировала настоящее убийство агента ФБР, за этим последовала волна насилия.
Чтобы разобраться в ситуации, Беренсон обращается к экс-сотруднику Службы внешней разведки России Ивану Крупину, который перешел на сторону США. Он же рассказывает, что в случае с новостью об убийстве мальчика в Вирджинии может прослеживаться "российский след". Таким образом, герой упомянул о распятом в Славянске ребенке. Эпизод можно посмотреть на девятнадцатой минуте серии, сообщает Lenta.ru.
Телевизионный сюжет о "распятом мальчике" получил широкий резонанс в российских СМИ в 2014 году, когда ряд изданий обратили внимание на то, что информация в сюжете не соответствует действительности.
14 марта 2018 г.
Американский сериал "Родина" основан на оригинальном
израильском телесериале "Военнопленные". Премьера первого сезона состоялась в
2011 году.
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