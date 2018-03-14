Шевчук посвятил клип умершей от рака жене
Музыкант овдовел 26 лет назад. Его супруга Эльмира Бикбова ушла из жизни в 24 года после длительной борьбы с онкологией.Студийная версия композии "Когда ты была здесь" вошла в альбом "ДДТ" "Иначе", который увидел свет в 2011 году. До сих пор официальным клипом на нее считался фрагмент концерта в немецком городе Эссен. Однако 13 марта, в годовщину смерти Эльмиры показал новое видео на эту песню, также посвященную ее памяти. Видео получилось очень пронзительным.
Близкий друг разоткровенничался о легендарном актере
Артистка приехала вслед за поющей ведущей из "Дома-2"
Кому достанется внушительное состояние актера
Журналисты выяснили интересные подробности