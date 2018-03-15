Актер из "Игры престолов" раскрыл старую тайну сериала

Американский актер Шон Бин, сыгравший Эддрада (Неда) Старка в культовом сериале, озвучил последние слова своего героя перед смертью. В предпоследней серии первого сезона персонаж Бина, стоя у плахи, что-то беззвучно шепчет, но разобрать слова невозможно.

Фанаты саги долго спорили, что же мог произнести лорд Винтерфелла. Некоторые поклонники предполагали фразу "Валар моргулис", которая на вымышленном валирийском языке означает "Все люди смертны" или "Все люди должны умереть". Предположение оказалось неверным: в недавнем интервью HuffingtonPost актер признался, что этих слов не было в сценарии, он просто импровизировал.

"Это была просто молитва. Так ведь и происходит, не правда ли? Не могу погружаться в детали, потому что не уверен, была ли там подходящая религия. Просто подумал, что бы я сделал, если бы это происходило на самом деле... Я, наверное, просто молился бы", – признался Шон.

Напомним, что телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие саги разворачивается на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов борются за власть над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Премьера многосерийного фильма состоялась на канале HBO в 2011 году. С тех пор вышло семь сезонов из запланированных восьми, заключительная часть теленовеллы выйдет на экраны в 2019-м. Продюсеры сериала пообещали фанатам печальный финал. По их словам, в последнем сезоне погибнут многие полюбившиеся зрителям персонажи.