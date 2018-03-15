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Культура

Михалков попал в больницу после падения

Никита Михалков. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Режиссер Никита Михалков был осмотрен врачами больницы в Нижнем Новгороде, после того как поскользнулся во время командировки. Сообщается, что вскоре артист вернулся к работе.  
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Во время рабочей поездки режиссер Никита Михалков упал и травмировался на выходе из отеля, после чего в местном телецентре ему стало плохо. Врачи провели осмотр и сказали, что переломов и растяжений у актера нет. Его отпустили из клиники, сообщает "Газета.ru".

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"Никита Сергеевич приехал в Нижний Новгород как доверенное лицо Владимира Путина для участия в дебатах и встречах в рамках предвыборной кампании. Действительно, он поскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет", – сообщила пресс-служба артиста.

Ранее стало известно, что Никита Михалков в рамках предвыборной кампании выступит в качестве доверенного лица кандидата в президенты России Владимира Путина в ряде регионов. Режиссер отметил, что выполняет эту задачу не только в течение тех двух месяцев, когда представляет интересы главы государства. "Я сторонник действующего президента. Везде, где я работаю, я выражаю ту точку зрения, которая мне близка. Но так получается, что она близка и президенту, я надеюсь", – сказал он.

По закону доверенные лица кандидата заверяют документы, необходимые для его регистрации, могут присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, при подсчете голосов. Одной из их ключевых функций является участие в публичных мероприятиях в поддержку претендента на главный государственный пост, ведение агитации, в том числе они могут принимать участие в совместных агитационных мероприятиях, к которым относятся дебаты.

Автор: Михаил Вштанов15 марта 2018, 15:12
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