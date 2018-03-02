Больного раком Успенского вывели из себя

Ожидаемый выход первой серии нового мультсериала "Простоквашино" вызывает у его создателя, писателя Эдуарда Успенского, негативные эмоции. Ведь ранее он запретил "Союзмультфильму" использовать придуманных им персонажей.

Премьера продолжения полюбившегося нескольким поколениям мультфильма состоится 1 апреля. Кота Матроскина в нем озвучил актер Михаил Ефремов, Шарика – певец Гарик Сукачев, а почтальона Печкина – Иван Охлобыстин. Создатель героев Эдуард Успенский уже заявил о намерении обратиться в суд из-за нарушения его авторских прав.

По его словам, высокопоставленные начальники не оповестили писателя о новом мультсериале "Простоквашино". Он узнал об этом из СМИ. Писатель подчеркнул, что никто не вел с ним никакого диалога. "Они ко мне вообще не приходили!" – цитирует Успенского телеканал "360". Сам создатель советского мультика также с ними по этому поводу не связывался.

Эдуарда Николаевича очень обижает и расстраивает такое отношение. Тем более, что в его состоянии негативные эмоции просто противопоказаны. Успенский продолжает бороться с онкологическим заболеванием.

Писатель опроверг новость о том, что киностудия "Союзмультфильм" ищет с ним сотрудничество и в ближайшее время покажет ему первую серию нового мультсериала. "Это информация появилась в какой-то газете. Они где-то заметочки делают, мелкие, и говорят, что они меня оповестили", – рассказал он.

"Специально никуда не поеду… Это будет Ефремов и Охлобыстин – актеры хорошие, но граждане никудышные", – выразил свое мнение создатель Дяди Федора. Успенский признался, что эта ситуация его волнует и задела как писателя. "Дальнейшим займутся мои адвокаты", – заключил он.

Ранее студия "Союзмультфильм" сообщила о выходе до десяти новых серий мультфильма "Простоквашино" до конца 2018 года. В картине ждут новых персонажей, включая младшую сестру главного героя. В кадре также, скорее всего, появятся современные гаджеты. Всего до 2020 года планируется выпустить 30 серий по 6,5 минуты. О проблемах с авторскими правами на мультсериал Эдуард Успенский заявил в ноябре 2017 года.

Напомним, о состоянии здоровья знаменитого советского писателя ранее говорилось в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". "У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я сейчас прохожу четвертый курс химиотерапии, самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, это последний курс терапии, и она мне поможет", – рассказал Эдуард Успенский.