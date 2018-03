Найден самый страшный фильм

Хоррор появился на стриминговом сервисе Netflix 26 февраля. "Уиджи – это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Ее называют доской дьявола, потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий. Тот, кто берет в руки Уиджи, должен знать, что она обладает страшной властью открывать врата чудовищному злу, противостоять которому практически невозможно", – говорится в описании фильма.

О том, что зрители признали картину самой жуткой, сообщает NME. Пользователи Сети поделились своими впечатлениями от просмотра в Twitter. "Только что посмотрела "Веронику" на Netflix, и я почти в слезах, потому что фильм такой страшный, что просто невозможно", – написала одна из любительниц ужастиков. По ее словам, она никогда больше не сможет спать. Примечательно, что некоторые фолловеры, напротив, посчитали фильм абсолютно не страшным.

Started watching Veronica on Netflix (huge REC fan so interested in anything Paco Plaza is involved in) but the demon walking down the hallway scene freaked me out so much I had to turn it off... #SuchAWuss pic.twitter.com/4oCcjQUJST