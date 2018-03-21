Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева

В Сети набирает популярность клип нового проекта российского продюсера Максима Фадеева. В ролике снимается дочь режиссера Люка Бессона, а за кадром звучит синтетически созданный голос.

На видео юная прелестница разглядывает себя в зеркале, гуляет по городу, отрывается в ночном клубе – в общем, делает все, что положено барышням ее возраста. Роль обаятельной героини досталась отпрыску голливудской звезды Жюльетт Бессон. Как признался Фадеев, встретившись с девушкой, он был поражен ее яркостью. Продюсер уверен, что у дочери знаменитого режиссера большое будущее.

So long – первая песня музыкального лейбла MALFA. Композиция создана с помощью специальной системы, меняющей голос. Первоначальный вариант вокала, на котором строится база, принадлежит Фадееву. "По сути – это синтез всех интонаций, ударных, шипящих и прочих звуков, которыми наделен голос реального обладателя. Технически – это запись звуков на аудиодорожки, которые преобразованы в голос электронного персонажа", – сказано в описании ролика.