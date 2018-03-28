Умер Олег Анофриев
Информацию о смерти актера Олега Анофриева подтвердил шоумен Александр Олешко. "Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства", – высказался расстроенный Олешко.
Шоумен проассоциировал смерть Олега Анофриева с трауром по погибщим в пожаре детям Кемерово. "В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ", – отметил Александр
Олешко признался, что был дружен с Анофриевым, которому летом этого года исполнилось бы 88 лет. "Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками", – цитирует Александра Олешко RT.
Олег Анофриев исполнил и записал свыше 200 песен. Голос этого легендарного артиста можно услышать в фильмах "Земля Санникова" и "Принцесса цирка", мультфильмах "Бременские музыканты" и "Как Львенок и Черепаха пели песню". Сыграл в советских фильмах "Будьте моим мужем", "Там, на неведомых дорожках...", "Человек с бульвара Капуцинов" и др. Кроме того, Олег Анофриев попробовал себя в качестве кинорежиссера, поставив в 1992 году фильм "Быть влюбленным" с Галиной Польских, Светланой Немоляевой и Александром Лазаревым в главных ролях.
Шоумен заявил об убийстве
Детский фотограф раскрыл некоторые детали следствия
Глава региона прокомментировал ситуацию
Артист выглядит невероятно молодо