Бондарчук пошел войной на "Смешариков"
Детали иска пока не известны. Из картотеки суда следует, что ООО "ArtPicturesStudio" требует 126,8 миллиона рублей с ООО "Смешарики". Компании вместе работали над созданием популярного мультсериала.
Основатели ArtPicturesStudio – режиссер и актер Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский. Компания участвовала в создании полнометражных мультфильмов "Смешарики. Легенда о золотом драконе" и "Смешарики. Дежавю".
На эти картины Центробанк России выделял 150 миллионов рублей. ArtPicturesStudio также принадлежит доля международных прав на прокат мультфильма "Смешарики. Начало", который вышел на экраны в 2011 году.
Заседание суда назначено на 16 апреля, сообщает НСН. В центре истории – предположительно, полнометражные "Смешарики. Легенда о золотом драконе" и "Дежавю".
Как сообщается, ArtPicturesStudio выступила инвестором фильмов, а ООО "Смешарики" должны были привлечь компанию из Австралии Odin’s Eye Entertainment для реализации международного проката. Однако "Смешарики" нарушили обязательства перед международным агентом, из-за чего компания Бондарчука не смогла получить свою долю вознаграждения. "Смешарики. Дежавю" выйдет на экраны 26 апреля.
Как сообщалось, режиссер Федор Бондарчук планирует съемки фильма о Федоре Конюхове. За основу будет взят рассказ известного покорителя стихий о кругосветном путешествии, которое он совершил в 2016 году. Тогда знаменитому путешественнику удалось облететь земной шар за 11 дней. Работа над картиной "Повелитель ветра" начнется в 2019 году.
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