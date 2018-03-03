Звягинцев получил престижную кинопремию

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" удостоен престижной французской кинопремии "Сезар". Лента победила в категории "Лучший фильм на иностранном языке", передает РИА Новости.

За награду "Нелюбовь" боролась с американским мюзиклом "Ла-Ла Ленд", британской лентой "Дюнкерк" и шведским фильмом "Квадрат". Примечательно, что сам Звягинцев на церемонии в Париже не присутствовал, так как находится в США, где его фильм номинирован на "Оскар".