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Известный музыкант полностью излечился от рака

Рональд Вуд. Фото: GLOBAL LOOK press/David Dyson
Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал, что победил рак легких. Диагноз был поставлен еще в прошлом году, после операции музыкант в течение трех месяцев проходил обследования. 
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О том, что басист избавился от смертельной болезни, его коллеги узнали гораздо раньше, так как уже в конце февраля группа The Rolling Stones объявила, что впервые за пять лет отправится в концертный тур по Великобритании и Ирландии. Онкологическое заболевание у музыканта диагностировали весной 2017 года при плановом обследовании, передает телеканал "360".

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Вуд наотрез отказался проходить химиотерапию, поскольку боялся лишиться своей шевелюры. По этой причине, чтобы победить болезнь, ему пришлось отрезать часть легкого. "Я после этого в течение трех месяцев регулярно проверялся – все было предельно чисто. После очередной проверки медики просто сказали мне: "Иди, живи и наслаждайся жизнью", – заявил гитарист.

Сообщается, что в 2016 году, после того как Вуд стал отцом близнецов, он бросил курить и перешел на электронные сигареты. Ранее у 71-летнего музыканта были проблемы с алкоголем и наркотиками. 

Ронни Вуд официально стал членом The Rolling Stones в феврале 1976 года, куда пришел из группы The Faces. В 1980-х он также сотрудничал со многими другими исполнителями, включая Дэвида Боуи, Боба Дилана, Принса, Эрика Клэптона и других. 

  

Напомним, что в феврале 2018 года от рака скончался известный актер Рэг Кэти, который обрел популярность благодаря ролям в сериалах "Прослушка" и "Карточный домик". Роль в "Карточном домике" принесла ему премию "Эмми" в 2015 году. 

Автор: Михаил Вштанов30 марта 2018, 10:13

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