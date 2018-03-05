Гей-драма победила на юбилейном "Оскаре"

Американская академия киноискусств назвала лауреата премии "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий". Заветную статуэтку забрал Джеймс Айвори и фильм "Зови меня своим именем".







Лента была номинирована на юбилейную премию "Оскар", которая проходила в кинотеатре Dolby Theatre, в категориях "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая песня". Конкуренцию "Зови меня своим именем" в номинации "Лучший адаптированный сценарий" составили фильмы: "Горе-творец", "Логан", "Большая игра", "Ферма "Мадбаунд".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/cFAYypMx3Q – The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Это первый "Оскар" для заслуженного сценариста Джеймс Айвори, которому 89 лет. Он поблагодарил автора литературного первоисточника Андре Асимана, режиссера Луку Гуаданиньо и всю команду фильма. На Айвори, кстати, рубашка с портретом исполнителя главной роли – Тимоти Шаламе.

Сюжет фильма основан на написанном в 2007 году одноименном романе. Образно говоря, это "Лолита" для геев. Вот только главный герой будет постарше.

17-летний Элио Перлман, проживающий со своими родителями в Италии в 1983 году, встречается с 24-летним ученым по имени Оливер, который приехал погостить на вилле Перлманов и был помощником отца Элио.





Между Элио и Оливером начинаются романтические отношения. Однако, из-за жизненных обстоятельств, им не суждено быть вместе.



Съемки фильма проходили в итальянском городе Крема. Фильм был высоко оценен критиками. За прошедший год он получил более ста номинаций на различных международных кинофестивалях, в том числе три на "Золотом глобусе" и четыре – на BAFTA.

