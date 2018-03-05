У Звягинцева вырвали "Оскар"
Соперниками "Нелюбви" были "Оскорбление" ливанского режиссера Зиада Дуэри, "Фантастическая женщина" чилийца
Себастьяна Лелио, получивший "Серебряного медведя" Берлинале в прошлом
году, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля "Квадрат"
шведа Рубена Эстлунда, а также главный лауреат Берлинале прошлого года,
венгерский фильм "О теле и душе" Ильдико Эньеди.
And the Oscar goes to... pic.twitter.com/LQ1LdIChka– The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.
При этом "Нелюбовь" называли главным фаворитом в этой категории.Однако чилиец смог обойти российского режиссера и буквально вырвал у него заветную статуэтку.
"Нелюбовь" – фильм о распаде семьи. После того как супруги решают развестись, их сын, услышав неприятную ссору родителей, сбегает из дома. Эта тема всегда актуальна и востребована.
Кинокритики в один голос твердили, что у фильма Звягинцева были все шансы получить награду. "Шансы у Звягинцева высоки как никогда... У российского режиссера есть преимущество – Гран-при жюри Каннского фестиваля", – сказал критик Александр Голубчиков.
Критик
Тимур Алиев отмечал важность того, что у фильма российского режиссера бвысокие
художественные достоинства, в частности, операторская работа Михаила
Кричмана и музыка, которую написали к фильму Евгений и Александр
Гальперины, ранее отмеченные членами Европейской киноакадемии.
Это не первая церемония для Звягинцева. В 2015 году его картина "Левиафан" также претендовала на награду. Однако победил польский фильм "Ида" Павла Павликовского.
Напомним, советские и российские кинематографисты удостаивались "Оскара" семь раз.
Первым лауреатом стал документальный фильм режиссеров Варламова и
Капалина "Разгром немецких войск под Москвой". Картина получила премию в
1943 году, за год до этого она была отмечена Сталинской премией. Первый "Оскар" в художественном кино – картина "Война и мир" Сергея
Бондарчука в
1968 году. В 1975 году "Оскар" выиграл фильм "Дерсу Узала" -
совместный русско-японский проект под режиссерством классика кино Акиры
Куросавы. Третьим русским режиссером, получившим "Оскар", стал Владимир
Меньшов и его картина "Москва слезам не верит" – в 1980 году его
посмотрело около 90 миллионов зрителей. В
постсоветскую эпоху "Оскар" получила картина "Утомленные солнцем" Никиты
Михалкова. Последний на сегодняшний день "Оскар" был получен в 2000-м
году Александром Петровым за анимационную картину "Старик и море".
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