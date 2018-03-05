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Названы лауреаты "Оскара-2018"

"Оскар". Фото: GLOBAL LOOK press/Clinton Wallace
Юбилейная кинопремия обошлась без сюрпризов. Корреспондент Dni.Ru наблюдал за церемонией в прямом эфире
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В Dolby Theatre Лос-Анджелеса завершилась церемония вручения 90-й кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом года по версии американских киноакадемиков стала картина Гильермо дель Торо "Форма воды". Ее действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать.

Эта картина получила еще несколько статуэток – в номинация "Лучший режиссер", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший саундтрек". 

Список основных победителей этого года выглядит так:

Лучшая мужская роль – Гари Олдман – "Темные времена"

Лучшая женская роль – Фрэнсис МакДорманд – "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл – "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшая женская роль второго плана– Эллисон Дженни – "Тоня против всех"

Лучший режиссер – Гильермо дель Торо – "Форма воды"

Российская картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" представленная в категории "Лучший фильм на иностранном языке" осталась без наград.

Автор: Иван Губкин5 марта 2018, 07:47
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