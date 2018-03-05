Названы лауреаты "Оскара-2018"
В Dolby Theatre Лос-Анджелеса завершилась церемония вручения 90-й кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом года по версии американских киноакадемиков стала картина Гильермо дель Торо "Форма воды". Ее действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать.
Эта картина получила еще несколько статуэток – в номинация "Лучший режиссер", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший саундтрек".
Список основных победителей этого года выглядит так:
Лучшая мужская роль – Гари Олдман – "Темные времена"
Лучшая женская роль – Фрэнсис МакДорманд – "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл – "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Лучшая женская роль второго плана– Эллисон Дженни – "Тоня против всех"
Лучший режиссер – Гильермо дель Торо – "Форма воды"
Российская картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" представленная в категории "Лучший фильм на иностранном языке" осталась без наград.
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