Призерам "Оскара" подарили прокладки для подмышек

Что полагается к главной кинонаграде планеты. И какова реальная стоимость заветной статуэтки.



В Dolby Theatre Лос-Анджелеса завершилась церемония вручения 90-й кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом года по версии американских киноакадемиков стала картина Гильермо дель Торо "Форма воды". Всего в ночь на 5 марта было роздано 24 статуэтки.

Их номинальная стоимость невысока. Вот что рассказала корреспонденту Dni.Ru актриса Вера Алентова, у которой есть "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит": "Помню, как Дибров пригласил на свою передачу русских оскароносцев – меня с супругом и Ирину Скобцеву. Ирина Константиновна принесла с собой статуэтку, а на ней – надрез. Оказалось, ее дети слышали где-то, что она сделана из чистого золота, и решили проверить. Никакого золота там, конечно, нет, а номинальная стоимость – около 800 долларов. Золото "Оскара" в том, что на Западе после его получения твоя ставка увеличивается в 100 раз".

Впрочем, у этой награды в актерских и режиссерской номинациях есть и сиюминутное материальное сопровождение. Все номинанты, независимо от исхода голосования американских киноакадемиков, получают подарочные наборы, стоимость которых превышает 100 тысяч долларов.

Как пишет "Коммерсантъ", она включает в себя 12-дневную поездку в Танзанию на двоих, недельный отдых на Гавайях в спа-отеле Сан-Диего, бриллиантовое ожерелье, сеанс у психотерапевта по избавлению от фобий, антивозрастные добавки, генетический тест, перцовый баллончик, веганские карамельки, набор накладных ресниц, ящик газировки и ящик калифорнийских апельсинов. Очень американский по духу набор. Но главное – всем дарят прокладки для подмышек!

Они защищают дизайнерскую одежду звезд от пота, появление которого неизбежно при долгом нахождении под софитами. Кроме того, прокладки предупреждают возникновение неприятного запаха и сохраняют ощущение свежести. Их изготавливают из хлопка, овечьей шерсти и целлюлозы, в Голливуде без них не обходится ни одна примерка.

