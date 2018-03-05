МОК получил звонкую пощечину на "Оскаре" из-за России

Пощечиной Международному олимпийскому комитету назвал Хайо Зеппельт вручение "Оскара" "документальному фильму". Картину о "российском допинге" режиссера Брайана Фогеля признали лучшей в номинации "Документальный фильм".

Продолжение: В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове

Восторгом по поводу вручения премии "Оскар" немецкий журналист Хайо Зеппельт публично поделился в Twitter. Автор нескольких фильмов о допинге в России не упустил возможности еще раз унизить МОК.

"Неоспоримые факты существования государственной системы допинга в России получили награду высшего уровня, самую престижную премию в мире кино – "Оскар". Это еще одна мощная пощечина для безвольного МОК и его слабого руководства, которое поступило позорно, имея беспрецедентные доказательства", – написал Зеппельт на своей странице в социальной сети.

Undisputable facts of RUS state run doping system herewith certified at highest level: Most prestigious film awards for ICARUS: #Oscars. Another powerful slap in face for weak IOC and his poor leadership who dealt with unprecedented evidence in a shameful way https://t.co/rQxLun0h3w — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 5 марта 2018 г.

Выбор жюри американской киноакадемии прокомментировали и в России. Подоплека у этой награды политическая, уверен глава комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Депутат подчеркнул, что картину сложно назвать документальной.

Хотя удивляться выбору кинокритиков не приходится – они попали под влияние сюжета в результате длительного нагнетания допингового скандала в западных СМИ. Фильм основан на показаниях обвиняемого в совершении серьезных преступлений беглого профессора Григория Родченкова. "Похоже, еще и психически нездорового", – подчеркнул Дегтярев.

Как писали Dni.Ru, в Dolby Theatre Лос-Анджелеса прошла церемония вручения 90-й кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом года по версии американских киноакадемиков стала картина Гильермо дель Торо "Форма воды".

Список основных победителей этого года выглядит так:

лучшая мужская роль – Гари Олдман, "Темные времена";

лучшая женская роль – Фрэнсис МакДорманд, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";

лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";

лучшая женская роль второго плана– Эллисон Дженни, "Тоня против всех";

лучший режиссер – Гильермо дель Торо, "Форма воды".

Российская картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" была представлена в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Фильм остался без наград.