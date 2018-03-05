Куда пропала красавица Оксана из "Вечеров на хуторе близ Диканьки"

Очень часто на страницах газет и журналов можно увидеть истории о жизни актрис советского кино. Одни, променяв семейный очаг на блистательную карьеру, сегодня всеми забыты и брошены, другие успели реализовать себя во всех аспектах жизни, а третьи, сыгравшие одну значительную роль, ушли с экранов на долгие годы. К последней категории можно причислить актрису Людмилу Николаевну Мызникову.

Любители старого кино хорошо помнят фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки", снятый режиссером Александром Роу. Главным украшением этой картины была, конечно же, красавица Оксана в исполнении Мызниковой. Казалось бы, какой прекрасный старт для карьеры, впереди – постоянные съемки, великие роли и награды, но, к большому сожалению зрителей, судьба Людмилы Николаевны сложилась иначе, актриса ушла с больших экранов практически на 20 лет, сообщает сайт eg.ru.

После "Вечеров..." Мызникова решила не соглашаться на роли в кино, выбрав храм Мельпомены, а именно Киевский театр юного зрителя. Там она сыграла несколько памятных сезонов. Постепенно режиссеры о ней забыли и перестали приглашать на пробы, но это совсем не расстроило Людмилу – она выбрала другой вектор развития и получила серьезное филологическое образование в дополнение к актерскому. В начале 2000-х ей все же удалось получить эпизодическую роль в сериале "Возвращение Мухтара", но это не было похоже на эффектное возвращение на экраны.

Сегодня артистка много времени уделяет семье. Людмила Николаевна более полувека живет с любимым мужем – писателем, драматургом и режиссером Олегом Белинским. Они вырастили сына, а сейчас нянчат внука. Мызникова очень религиозна, часто посещает церковь. На территории одного из храмов они с мужем создали благотворительный театр и назвали его "Мистериум". На его сцене играют только любители, но, по словам актрисы, такие одухотворенные и талантливые, что порой превосходят силой воздействия профессионалов. Людмила Николаевна признается, что по-настоящему счастлива.