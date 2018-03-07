Российские звезды записали гимн команды Путина

Гимн общественного движения Putin Team записали звезды российского шоу-бизнеса. Популярные артисты спели о том, как важно быть частью единой сильной команды.

Для создания проекта объединили усилия продюсер Игорь Матвиенко, музыканты Smash и Тимати. Как пояснил Матвиенко, это "музыка со знаком плюс". "Песня, в которой говорится о том, что мы должны быть вместе. Поскольку вместе мы можем добиться большего", – отметил идейный вдохновитель гимна и создатель социального проекта "ЖИТЬ".

Общественное движение Putin Team было создано в конце 2017 года по инициативе известного хоккеиста Александра Овечкина. Как заявлено, проект ставит целью объединить людей, которые гордятся Российской Федерацией, хотят сделать ее сильнее и поддерживают деятельность президента Владимира Путина.

В клипе "Путеводная звезда" приняли участие Smash (Андрей Ширман), Григорий Лепс, Дима Билан, Виктория Дайнеко, группа "А-Студио", Полина Гагарина, Александр Панайотов, Нюша, Тимати. В ролике также снимаются телеведущая Юлия Барановская, шоумен и актер Михаил Галустян, российский гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов и музыкальный продюсер ChinKong (Владимир Чиняев), передает Рен ТВ.