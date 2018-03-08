Известный российский режиссер умер перед своим днем рождения

В Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет умер основатель и руководитель Театра драматических импровизаций Павел Подервянский, передает "Фонтанка". До своего дня рождения режиссер не дожил всего несколько недель.
За свою продолжительную карьеру – 62 года – Павел Подервянский поставил порядка 250 спектаклей и продолжал работать до последнего. В сезоне 2017-2018 годов он поставил "Шаги командора" по пьесе Алешина и "Ромашка без лепестков" по пьесе Гофф.
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