Известный российский режиссер умер перед своим днем рождения

В Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет умер основатель и руководитель Театра драматических импровизаций Павел Подервянский, передает "Фонтанка". До своего дня рождения режиссер не дожил всего несколько недель.

За свою продолжительную карьеру – 62 года – Павел Подервянский поставил порядка 250 спектаклей и продолжал работать до последнего. В сезоне 2017-2018 годов он поставил "Шаги командора" по пьесе Алешина и "Ромашка без лепестков" по пьесе Гофф.