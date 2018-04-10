Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Луиз опубликовал в Instagram фотографию с просмотра фильма. Бразилец отметил, что ему понравилась картина.
"Какой отличный фильм, показывающий любовь к футболу и то, как она может изменить жизни людей. Поздравляю, бро, Данила Козловский!" – цитирует спортсмена RT. Отметим, что режиссер посещал стадион "Стэмфорд Бридж", а также общался с главным тренером лондонцев Антонио Конте и игроками команды.
Для Данилы Козловского "Тренер" стал дебютной работой. Ранее актер говорил, что в финале его фильма российская команда сыграет с английской в Еврокубке на стадионе "Челси".
Однако последнее время Козловский слышит не только похвалы. Из-за резкого высказывания на критику трейлера своей картины Данила угодил в большой скандал. Народ в негодовании обрушился на артиста, который, кстати, покинул Россию.
Отметим, по сценарию футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки игрок покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
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